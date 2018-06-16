Госдепартамент США посоветовал американцам хорошо подумать, прежде чем ехать в Россию, и, кроме того, не посещать Северный Кавказ, в том числе гору Эльбрус, и Крым. Как передает «Лайф» со ссылкой на ведомство, это может грозить опасностью американским гражданам.

— Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ в связи с тем, что там имеют место гражданские беспорядки и терроризм. Также не следует посещать Крым, поскольку полуостров находится под иностранной оккупацией, — говорится в заявлении Госдепа.

Minval.az