Советники президента США Дональда Трампа проигнорировали предложение главы государства провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Белом доме.

Об этом, согласно информации RT, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп выдвинул предложение пригласить Путина в Вашингтон после первой встречи двух лидеров во Вьетнаме.

«После встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это», — рассказали газете.

Источник сообщил, что было решено подождать, не угаснет ли интерес Трампа к встрече.

Minval.az