Президент США Дональд Трамп резко и грубо высказался в сторону ряда иностранных лидеров во время саммита G7 в Канаде. Как стало известно газете The Wall Street Journal, от главы Белого дома досталось президенту Франции Эмманюэлю Макрону, главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и премьеру Японии Синдзо Абэ.

По данным источников издания, во время обсуждения ситуации вокруг Ирана и терроризма Трамп сказал, что Макрон должен знать о проблеме, так как «все террористы — в Париже».

Во время обсуждения миграции Трамп обратился к Синдзо Абэ.

— Синдзо, у тебя (в Японии) подобной проблемы нет, но я могу отправить к тебе 25 миллионов мексиканцев, и ты вскоре покинешь пост, — это, по данным источников, заявил президент США.

Minval.az