Церемония подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония состоится в воскресенье, 17 июня, в районе озер Преспа.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил греческий генеральный секретариат по делам печати и информации.

«В воскресенье, 17 июня, на церемонии, которая состоится в районе Преспа, министрами иностранных дел Греции Никосом Котзиасом и БЮРМ Николой Димитровым будет подписано соглашение по названию бывшей югославской республики Македония. Соглашение будет подписано в присутствии премьер-министров двух стран Алексиса Ципраса и Зорана Заева», — сообщил генсекретариат.

Соглашение будет подписано на греческой территории, затем делегации отправятся на территорию соседней страны, где состоится обед.

«Точное место и время подписания будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении.

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