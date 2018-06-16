В 15:00 (17:00 по бакинскому времени) испанская служба спасения и безопасности на море обнаружила мигрантов, которые пытались пересечь Гибралтарский пролив.

По информации экстренной службы, было спасено 38 лодок, на которых находилось 307 живых людей и 4 погибших, передает «Комсомольская правда».

На данный момент происходит активная работа по поиску и спасению мигрантов, которые переплывают на лодках пролив.

— В районе мобилизованы семь наших морских единиц и (вертолет — ред.) Helimer 202.

Напомним, что в последние годы Европа переживает самый острый и ощутимый со времён Второй мировой войны миграционный кризис. К примеру, в Австрии на данный момент проживает около 700 тысяч мигрантов — это практически десятая часть населения.

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