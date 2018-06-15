Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу крайне несправедливым и суровым решение суда об аресте бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта.

Как передает ТАСС, соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

«Какой суровый приговор для Пола Манафорта, который представлял [40-го президента США] Рональда Рейгана, [бывшего сенатора-республиканца] Боба Доула и многих других политических деятелей и предвыборные штабы», — написал президент.

По признанию Трампа, он «не имел понятия, что Манафорт был главой шайки». «А как насчет [экс-директора ФБР Джеймса] Коми и [экс-госсекретаря] криводушной Хиллари [Клинтон] и всех остальных? Крайне несправедливое [решение суда]», — отметил глава государства.

Во время беседы с журналистами в этот же день глава Белого дома заявил, что Манафорт на него работал «всего 49 дней или около того». «Очень короткий промежуток времени», — подчеркнул глава государства. Он также заявил, что считает «крайне несправедливым», когда в рамках данного расследования поднимаются факты «12-летней давности».

В пятницу суд федерального округа Колумбия постановилвзять под арест Манафорта. Причиной такого решения стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса. Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.

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