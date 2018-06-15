Китай вводит ввозную пошлину в 25% на 659 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на аналогичные действия со стороны США.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства финансов КНР.

«В соответствии с «Законом о внешней торговле КНР» и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

При этом таможенная пошлина по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов начнет действовать 6 июля, по оставшимся наименованиями дата вступления в силу торговой меры будет опубликована позже.

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