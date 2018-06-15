В ходе антитеррористической операции, осуществленной в районе горной гряды Икияка в провинции Хаккари, на юго-востоке Турции обнаружен крупный склад боеприпасов боевиков PПK (Рабочей партии Курдистана).

Как передают турецкие СМИ, глава МВД Сулейман Сойлу сообщил, что выявленный склад стал самым крупным хранилищем оружия, обнаруженным сотрудниками сил безопасности Турции в данном районе страны за последние годы.

«Террористы хранили здесь 116 единиц автоматов Калашникова, пять винтовок, 13 пулеметов, 5 гранатометов РПГ-7, три управляемых снаряда для ПТРК, 7 снайперских винтовок, миномет, охотничье ружье, 217 ручных гранат и многое другое. Для перевозки оружия и боеприпасов понадобилось два грузовика», — сообщил министр.

Minval.az