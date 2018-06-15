Турция ведет переговоры с Россией и Ираном, чтобы предотвратить волну беженцев из сирийского Идлиба, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Режим и в особенности Россия вчера нанесли точечные удары по объектам террористических организаций в Идлибе. Конечно же, мы стремимся к скорейшему установлению мира в Идлибе, стремимся добиться в этом городе того, чего мы добились в Африне. Возникнет ли миграционная волна, покажет время. Чтобы ее предотвратить, мы проводим переговоры как с Россией, так и с Ираном… Для нас важно решить этот вопрос с наименьшими потерями», — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Minval.az