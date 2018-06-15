Авиастроительная компания Airbus исходит из того, что из-за американских санкций может не выполнить многомиллиардный контракт на поставку пассажирских самолетов Ирану.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава отделения, занимающегося выпуском гражданской авиатехники Airbus, Гийом Фори.

Ранее стало известно, что IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 миллиарда долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США.

Отмечается, что из 100 самолетов на общую сумму около 18 миллиардов евро Airbus поставил Ирану только три. «Хотя мы еще ждем деталей по новым санкциям, очень вероятно, мы будем не в состоянии доставить полагающиеся по контракту еще 97 самолетов», — заявил Фори в интервью газете Hamburger Abendblatt.

«Очень жаль, так как Iran Air каждый день остро нуждается в этих самолетах, чтобы заменить флот старых машин», — добавил Фори.

Кроме того, по его словам, у производителей двигателей есть затруднения в поставках для пассажирских реактивных самолетов Airbus A320neo. В настоящий момент на заводах Airbus припаркованы около 100 полностью собранных самолетов без двигателей. По словам Фори, это «вероятно самый большой вызов в настоящий момент», но Airbus планирует наверстать поставки. «На этом основании я ожидаю, что к концу года число самолетов без двигателей почти сведется к нулю», — добавил он.

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