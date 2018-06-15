Китай введёт симметричные пошлины на американские товары в ответ на введённые США импортные пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министра коммерции КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозную пошлину в 25% на импорт из КНР объемом в 50 миллиардов долларов в год — таким образом, пошлина затронет примерно десятую часть китайского экспорта в США.

«Мы незамедлительно примем меры по введению симметричных по объёму и интенсивности пошлин», — говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства.

Minval.az