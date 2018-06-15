В Геранбое 2 подростка утонули в водоканале.

Как сообщает АПА, в проходящем через село Делимамедли водоканале утонули 2 мальчика в возрасте 13-14 лет.

На место происшествия прибыли спасатели, тела утонувших были извлечены из воды.

Minval.az