Лидер пакистанского движения «Талибан» Мулла Фазлуллах убит в результате удара БПЛА США в афганской провинции Кунар, сообщили власти Афганистана.

Представитель Минобороны Афганистана Мухаммед Радманиш сообщил агентству Associated Press, что удар по району, где находился лидер талибов, был нанесен утром четырнадцатого июня.

Фазлуллах вместе с двумя соратниками находился в районе Маравара вблизи афгано-пакистанской границы, уточнил он.

Представители военного контингента США в Афганистане подтвердили факт «контртеррористического удара» в приграничном районе, в результате которого убит «высокопоставленный представитель» боевиков. При этом информацию о гибели Фазлуллаха представители США не прокомментировали.

Minval.az