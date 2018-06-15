Американский военный подрался с гражданами Азербайджана в центре Каунаса — второго по величине города Литвы.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в ночь на пятницу на центральной городской улице.

«Около двух часов ночи средствами видеонаблюдения была зафиксирована драка с участием трех человек», — указала полиция.

Одним из участников инцидента оказался военный США, бывший в неслужебное время в гражданской одежде. В конфликт с ним вступили два гражданина Азербайджана. Все они были нетрезвыми. Самое большое показание опьянения — 2,14 промилле — зафиксировано у американца. Один из азербайджанцев, ударивший военного США в лицо, задержан.

Minval.az