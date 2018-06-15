В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Пенитенциарной службы, предотвращен пронос наркотиков в исправительное учреждение №7.

Как сообщили АПА в отделе Службы по связям с общественностью, был проведен обыск содержимого посылки и лиц, пришедших навестить осужденного по статьям 221.2.1, 120.2.2 и 66.2.3 Гашимова Эльвина Агаверди оглу — жителя Гаджикабульского района Гашимова Агаверди Халиш оглу и его племянника, жителя поселка Алят Бабаева Валеха Халиага оглу.

Во время обыска в кармане брюк Бабаева был обнаружен целлофановый пакет с 2,541 гр. опиума.

По факту ведется расследование.

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