Порядка 630 мигрантов, спасенных судном Aquarius, начнут прибывать в Валенсию с 17 июня, если не изменятся метеорологические условия.

Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу мэр города Жоан Рибо в интервью Radio Nacional de España.

«В воскресенье они [суда, перевозящие мигрантов] начнут входить [в порт]», — отметил градоначальник, обратив внимание на такой серьезный фактор, как прогноз погоды. «Очень важно, чтобы СМИ и политики в первую очередь уважали достоинство людей, а их прибытие не должно ни в коем случае превращаться в спектакль», — добавил Рибо. Мэр Валенсии также признал Евросоюз «серьезным образом пересмотреть» свою миграционную политику.

Ранее власти Италии не дали причалить судну неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, которое перевозило более 600 спасенных мигрантов. Данная ситуация спровоцировала возникновение дипломатической напряженности между Италией и Францией. В итоге Aquarius согласилась принять Испания.

Как отметила вице-премьер королевства Кармен Кальво, власти Испании собираются изучить в индивидуальном порядке ситуацию каждого мигранта. «Мы должны будем рассмотреть по одному запросу лиц, которым может быть нужно убежище», — заверила замглавы правительства, добавив, что «будут проведены индивидуальные собеседования с каждым» мигрантом.

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