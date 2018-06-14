Компания The Boring Company миллиардера Илона Маска выиграла тендер на строительство в Чикаго высокоскоростной подземной транспортной системы. Магистраль должна будет соединить между собой один из самых загруженных в мире аэропортов — чикагский О’Хара — и центр города. Об этом со ссылкой на источники в компании, а также собеседников в мэрии Чикаго сообщают Chicago Tribune и Bloomberg.

Победителя тендера, по данным агентства, выбирала именно мэрия города. Заявку на участие в этом конкурсе The Boring Company подала еще в декабре прошлого года. За право построить магистраль вместе с ней соревновались еще три компании.

Высокоскоростная подземная система общественного транспорта в Чикаго (The Chicago Express Loop), согласно сообщению на сайте The Boring Company, будет состоять из нескольких отдельных пассажирских электрических капсул, вместо колес у которых будут «модифицированные шасси Tesla Model X». Эти машины ежечасно будут двигаться по подземному тоннелю длиной 240 км со скоростью 201-241 км/ч. Это, как считают представители компании, сократит время поездки между аэропортом и деловым районом в центре Чикаго до 12 минут (сейчас для того, чтобы преодолеть это расстояние посредством существующей транспортной системы, пассажиры тратят от 30 до 45 минут). Каждая машина, по данным компании, будет перевозить от 8 до 16 пассажиров. Стоимость поездки на Loop должна составить от $20 до $25.

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