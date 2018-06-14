В январе этого года в Баку на территории жилого массива «Ганлы гель» было совершено убийство. 11 января примерно в 18:40 было найдено тело 60-летней Н.Н.. Правоохранители не сразу поняли, что совершено убийство.

Родные преподнесли инцидент, как смерть, наступившую в результате несчастного случая. По их словам, 60-летняя женщина упала, ударилась головой об камень и умерла. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что она стала жертвой убийства.

Вскоре по факту был задержан зять, который проживал с ней по одному адресу — ранее судимый по статье 177 (кража) Уголовного кодекса АР житель Агдашского района И.Д. 1983 года рождения.

Зять конечно признался в содеянном, но рассказал на предварительном следствии неправду и полицейский, который рассказал мне эту историю, чувствовал, что убийца что-то недоговаривает. Передавая материалы дела в прокуратуру, он посоветовал следователю допросить старшего ребенка (задержанный — отец троих малолетних детей). И действительно, ребенок помог следователям распутать клубок.

Как рассказала «Минвал.аз» журналистка Рамелла Ибрагимхалилова, выяснились кое-какие обстоятельства, которые помогли пролить свет на это убийство. Оказалось, что между зятем и тещей была интимная связь. Более того, женщина была убита именно во время интимной связи.

Выяснилось, что во время полового сношения нетрадиционным способом, у женщины случились судороги, и она не смога разжать челюсти. Почувствовав острую боль в области гениталий, мужчина попытался высвободиться, но тщетно. Зубы женщины крепко впились в половой орган. Тогда зять схватил лежавший рядом тяжелый предмет и ударил им по голове тещи, которая разжала челюсть, но умерла от удара.

Добытые детали подтвердились, когда судебно-медицинский эксперт обследовал задержанного — на гениталиях «красовались» следы от зубов.