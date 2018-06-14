Дебютный роман 42-го президента США Билла Клинтона, появившийся на прилавках магазинов 4 июня, установил рекорд продаж за последние три года. Как сообщает New York Post, за первую же неделю было раскуплено 250 тысяч его экземпляров.

Таким образом книга стала самой востребованной с 2015 года, когда вышел бестселлер «Пойди, поставь сторожа» авторства Харпер Ли.

Для сравнения, новый роман Стивена Кинга «Аутсайдер», который вышел в продажу 22 мая, за первые две недели был распродан в количестве 148 тысяч экземпляров, сообщает news.ru.

Триллер под названием «Президент исчез» Клинтон написал в соавторстве с одним из самых высокооплачиваемых писателей мира — американцем Джеймсом Паттерсоном.

В романе идет речь о масштабной кибератаке международных террористов, с которой хитроумно борется американский лидер. В произведении подробно описаны детали жизни в Белом доме, которые могут быть известны только его обитателям — от дорожки для боулинга в подвале до беговых дорожек, установленных в спальне президента.

Роман, кстати, начинается с того, что президенту США грозит импичмент. В свое время сам Клинтон пережил подобное испытание после скандала с Моникой Левински.

Кабельная сеть Showtime уже начала снимать телесериал по мотивам произведения.

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