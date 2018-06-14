США полагают, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создаст для ВС страны определенные технические риски. Вашингтон предпочел бы, чтобы Анкара не покупала этот вид вооружений у Москвы.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томас Гоффус, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Мы не думаем, что приобретение С-400 пойдет на пользу. Мы считаем, что они [эти системы] представляют технические риски, и у нас есть определенный процесс для оценки этих рисков, — сказал Гоффус. — Мы бы предпочли, чтобы они не приобретали С-400. Несмотря на это, они являются суверенным государством и пытаются удовлетворить свои оборонные потребности».

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