Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину совместно производить ЗРК С-500, передает портал Haber 3.

«Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Я также предложил России совместное производство С-500», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Кроме того, президент Турции ответил на критику со стороны США и НАТО касательно договоренностей между Москвой и Анкарой о поставках С-400.

«Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять. У нашей оборонной промышленности есть свои потребности, и мы будем стремиться их удовлетворить», — сказал Эрдоган.

Minval.az