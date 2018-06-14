В результате воздушной операции ВВС Турции в регионе Заб на севере Ирака нейтрализованы 3 боевика сепаратистской террористической организации РКК.
Об этом говорится в сообщении, распространенном Генштабом ВС Турции.
В результате воздушной операции ВВС Турции в регионе Заб на севере Ирака нейтрализованы 3 боевика сепаратистской террористической организации РКК.
Об этом говорится в сообщении, распространенном Генштабом ВС Турции.
Дата: 2018/06/14 0:31
Раздел: Мир
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