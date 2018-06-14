Прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG на 1 млрд евро в связи с дизельным скандалом.

Как передает «Корреспондент», об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в среду, 13 июня.

Volkswagen согласился со штрафом, признал свою ответственность и не будет подавать апелляцию.

В концерне надеются, что выплата штрафа «будет иметь существенный позитивный эффект на разбирательства, которые продолжаются в других странах Европы».

Сумма включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и еще 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.

В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen нарушил правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

Напомним, дизельный скандал вокруг Volkswagen разгорелся в 2015 году. Он уже стоил автоконцерну многомиллиардных штрафов, которые были наложены властями США.

Накануне Немецкая промышленная и торговая палата оценила издержки, связанные с дизельгейтом в 500 млн евро.

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