За работу по достижению соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова президент США Дональд Трамп может претендовать на Нобелевскую премию мира. С таким заявлением выступили члены правящей партии прогресса Норвегии Христиан Тибринг-Гьедде и Пер-Вилли Амундсен, передает «Росбалт» со ссылкой на NRK.

Представители «Партии прогресса» Норвегии подчеркивают, что присуждение Нобелевской премии «окажет поддержку в рамках нового, но хрупкого процесса». Они уверены, что именно Трамп способствовал прорыву в отношениях с КНДР, а первые результаты по установлению мира на Корейском полуострове были достигнуты по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня.

Ранее сам Трамп заявил, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира.

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