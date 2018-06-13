Сингапур потратил $15 млн долларов на саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сказал премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на CNBC в среду, 13 июня.

По его словам, на организацию переговоров было израсходовано 20 млн сингапурских долларов ($15 млн).

«Это расходы, которые мы готовы заплатить…Тот факт, что нас выбрали местом встречи – мы не просили об этом, но нас просили, и мы договорились, – что-то значит об отношениях Сингапура со сторонами, с США, с Северной Кореей, а также о нашем статусе в международном сообществе», — сказал он.

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