Разговоры о том, что на Дальнем Востоке живет много граждан Китая, не доказаны статистикой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Говорят, что китайцы захватывают Дальний Восток, — так дайте статистику. Допустим, в 2016 году въехало 1,5 млн китайцев и выехало. Кто и кого захватывает? Если у нас статистика, что въехало 5 млн человек, выехало 3 (млн), а 2 (млн) осталось, то тогда понятно. Но если сколько въезжает, столько и выезжает, то это туристы. Летом они въезжают, и они все уезжают», — заявил Жириновский.

По его словам, в этот регион в основном приезжают граждане из Средней Азии — например, из Узбекистана.

«Там много выходцев из Средней Азии, они совершенно безопасны, знают наш язык и любят нашу страну», — подчеркнул Жириновский.

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