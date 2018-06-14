Инициатива президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав «Большой семерки», скорее всего, связана с тем, что у президента РФ Владимира Путина есть на него компромат. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

«Трамп умудрился превратить «Большую семерку» в реалити-шоу. Но в целом я расцениваю произошедший скандал положительно. Он способствует дальнейшей дискредитации Трампа как человека, таинственным образом зависящего от Путина. Американский президент в очередной раз показал себя безграмотным и некомпетентным человеком. Основная его претензия в адрес союзников – несправедливость в торговле с США. Но если принимать во внимание весь комплекс современной экономики, то никакого несправедливого перекоса в сторону Канады или Евросоюза нет. Еще одно идиотское заблуждение Трампа – якобы члены НАТО не доплачивают взносы в бюджет Альянса. Но дело в том, что никакого бюджета НАТО не существует. Ну, разве что есть затраты на содержание штаб-квартиры в Брюсселе. И все обвинения в адрес той же Германии просто нелепы. Над Трампом просто смеются», – заявил Пионтковский.

По его словам, предложения Трампа, связанные с РФ, укрепляют «антипутинские настроения» в США и Европе.

«Надеюсь, что-то Трамп все же понимает. И, предложив вернуть Путина в «Большую семерку», осознавал, что никто его не поддержит. Возможно, Трамп таким образом просто отмечался перед Путиным. Такое поведение президента США лишь укрепляет антипутинские настроения всего военно-политического истеблишмента в Америке и Европе. Скорее всего, в Кремле действительно есть какой-то компромат на Трампа. Также посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона! На первой встрече он размазал Путина по стенке. И что мы видим сейчас? Совсем другой человек. У КГБ давно есть традиции проникновения к французской верхушке. Они располагали компрометирующей информацией. Похоже, у Макрона тоже нашли слабое место. Кремль не дремлет и работает через своих агентов», – резюмировал Пионтковский.

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