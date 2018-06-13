Руководство Facebook предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте. Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал Конгресс США, пишет Европейская правда в среду, 13 июня.
Так, Facebook собирает следующую информацию:
— время, частоту и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);
— покупки, совершенные на сторонних сайтах;
— плагины в браузере пользователя;
— движения курсора на устройстве;
— использование камеры, встроенной в приложение Facebook;
— метаданные фотографий (включая время и место съемки);
— установленные приложения;
— названия и типы файлов на устройстве пользователя;
— идентификаторы приложений;
— количество свободного места на устройстве;
— контакты из справочника пользователя;
— журнал звонков и историю SMSс Android-устройств;
— ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;
— информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;
— уровень заряда устройства;
— настройки и разрешения на устройстве;
— информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.
В Facebook добавили, что также могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идет о действиях как в онлайне, так и в офлайне, но о каких именно, не уточняется.
Ранее СМИ сообщали, что компания Facebook предоставляла ряду фирм доступ к данным своих пользователей.