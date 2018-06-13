Французских евреев разозлило решение властей муниципалитета Безон переименовать улицу в честь палестинцев. Мэра города объявили антисемитом и потребовали вернуть старое название, передает Лента.ру со ссылкой на The Local.

Улица Накба появилась в городе «в память об изгнании 800 тысяч палестинцев и разрушении 532 деревень во время создания государства Израиль в 1948 году», говорится на табличках-указателях на французском и арабском языках.

Как пишет газета, на следующее утро после установки указатели были разрисованы граффити. Властям пришлось убрать таблички, так как они могли спровоцировать нарушения общественного порядка в городе.

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