Больше двух с половиной тысяч женщин голышом искупались в ледяном море ради борьбы с раком.

Как сообщает Лента.ру, им удалось побить прежний рекорд Гиннесса.

В этом году массовое купание прошло в шестой раз, местом его проведения стал пляж Магераморе в восточном ирландском графстве Уиклоу. 2505 женщин со всех уголков Ирландии, а также из 22 других стран сняли всю одежду и провели около пяти минут в холодной воде. Таким образом они побили прошлый рекорд, поставленный три года назад в Австралии, когда в купании приняли участие 786 женщин.

Организаторам мероприятия удалось собрать 342 тысячи долларов в качестве пожертвований, которые они передали в благотворительный фонд по борьбе с раком.

Minval.az