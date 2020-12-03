Президент Ирана Хасан Роухани призвал консерваторов не создавать помех работе правительства.

Президент в режиме видеоконференции обратился к депутатам, проголосовавшим за закон, предполагающий ускорение ядерной программы и ограничение контроля над ядерными объектами Исламской Республики.

Роухани подчеркнул, что документ был принят несмотря на сопротивление правительства.

«Позвольте нам делать свою работу»,- сказал президент, подчеркнув, что новый закон, может создать проблемы во внешних отношениях Ирана.

«Не торопитесь, позвольте тем, кто имеет двадцатилетний опыт работы в дипломатии и много раз одерживал вверх над США в ООН, делать свое дело. Давайте действовать хлоднокровно и осторожно»,- призвал Роухани.

Обращаясь к парламенту, судебным инстанциям и вооруженным силам страны, президент Ирана призвал консультироваться и координировать свои действия.

Minval.az