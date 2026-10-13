НАТО начало в Италии ежегодные учения Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), в ходе которых военные отрабатывают действия по защите территории альянса с применением ядерного оружия. Об этом сообщает n-tv со ссылкой на представителя военного штаба НАТО в бельгийском Монсе.

Маневры продлятся до 23 октября. В них участвуют военнослужащие из 17 стран.

Германия перебросила на авиабазу Авиано на севере Италии три истребителя-бомбардировщика Tornado из состава 33-го тактического авиационного крыла. По данным немецких ВВС, в учениях задействованы несколько десятков военнослужащих страны.

Обычно эти самолеты базируются в Бюхеле, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Там хранится американское ядерное оружие, которое при необходимости могут применять немецкие самолеты в рамках программы совместного использования ядерного оружия НАТО.

Альянс не раскрывает подробности и сценарий нынешних маневров. В НАТО лишь отметили, что их масштаб сопоставим с прошлогодними учениями, в которых участвовали около 2 тысяч военнослужащих и более 70 самолетов, включая истребители F-35, самолеты наблюдения и заправщики.

В ходе подобных маневров военные отрабатывают транспортировку ядерных боеприпасов из подземных хранилищ к самолетам и их установку на истребители. При этом используются только учебные бомбы без ядерных боеголовок.