Президент США Дональд Трамп не исключил, что Турция может присоединиться к действиям против хуситов в Йемене.

«Возможно. Президент Эрдоган – мой большой друг. Я очень уважаю президента Эрдогана», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможном участии Турции в операции.

В начале октября Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились приступить к реализации обязательств по коллективной обороне после атак хуситов на саудовскую территорию. Соглашение предусматривает, что нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркивал, что договор носит оборонительный характер и не предполагает участия турецких сил в наступательных операциях. Анкара рассматривает варианты поддержки обороны Саудовской Аравии, в том числе в технической сфере.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ближайшие дни направит соглашение на ратификацию в парламент.