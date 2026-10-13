Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 13 октября провел совещание, посвященное развитию нефтегазовой и нефтехимической промышленности, модернизации нефтеперерабатывающей инфраструктуры и текущим экономическим вопросам.

Как сообщили в Кабинете министров, на заседании заслушали доклады президента SOCAR Ровшана Наджафа и председателя правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Метина Эйнуллаева.

По итогам совещания приняты решения и даны соответствующие поручения SOCAR, Азербайджанскому инвестиционному холдингу и другим ведомствам.