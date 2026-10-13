В Баку временно ограничат движение на двух участках дорог в Сураханском и Бинагадинском районах из-за ремонтных работ.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), с 08:00 14 октября в поселке Говсан Сураханского района частично перекроют участок улицы Эльвина Алимова – от пересечения с улицей Агададаша Мунири до пересечения с 10-й Говсанской улицей.

В Бинагадинском районе частичное ограничение движения на Бинагадинском шоссе, от пересечения с Мехдиабадской дорогой до пересечения с улицей Зангезур, введут с 08:00 15 октября. С 23:00 16 октября этот участок полностью закроют для движения.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов, и соблюдать осторожность на дорогах.