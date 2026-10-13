Азербайджанский «Сабах» одержал первую победу на основном этапе Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на Бакинском олимпийском стадионе чешскую «Славию» со счетом 2:0.

Счет на 49-й минуте открыл Кахим Пэррис, а на 88-й минуте Джой-Лэнс Микелс закрепил преимущество хозяев.

Победа стала исторической не только для «Сабаха», но и для азербайджанского футбола – ранее клубам из страны не удавалось обыграть представителей Чехии.

В первом туре турнира команда под руководством Валдаса Дамбраускаса уступила на выезде английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4.

Следующий матч «Сабах» проведет 20 октября против немецкой «Боруссии» из Дортмунда.