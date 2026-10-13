Саудовская авиация нанесла удары по нефтяным объектам в столице Йемена Сане и провинции Ходейда, которую контролирует движение «Ансар Аллах» (хуситы).

«Саудовские истребители нанесли три авиаудара по нефтехранилищу в районе Ас-Сабаха на западе Саны», – сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией призвала мирных жителей покинуть объект йеменской нефтяной компании в этом районе, предупредив о проведении «масштабной военной операции».

Кроме того, саудовская авиация нанесла удары по нефтехранилищу Рас-Исса и станции нефтяной компании в районе Баджиль в провинции Ходейда, сообщил источник.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил удар по объекту в районе Эс-Сабаха. В заявлении, опубликованном в его Telegram-канале, отмечается, что «на объекте компании в районе Эс-Сабаха отсутствуют нефтепродукты и атакованный объект не представляет никакой военной ценности».

Сариа не сообщил о возможных жертвах и разрушениях. По его словам, войска движения «противодействуют саудовским боевым формированиям, атакующим Сану».

