Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия не готова к прекращению огня, и призвал продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Москву.

«Многие в Европе, особенно в Германии, спрашивали меня: «Почему вы не разговариваете с русскими?» Теперь я провел такой разговор, и вы видели результат. Он весьма удручающий и показывает, что Россия сейчас не готова к прекращению огня», – заявил Вадефуль.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия должна заплатить за войну. По его словам, сложившаяся ситуация должна побудить европейские страны продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Москву.

Вадефуль также заявил о необходимости сохранять готовность к диалогу, прежде всего для достижения договоренностей о прекращении огня.

Кроме того, министр подтвердил полную поддержку Германией украинского правительства и президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что именно украинскому руководству надлежит определять курс страны.