Папа Римский Лев XIV прибыл в больницу Джемелли в Риме, где 13 октября ему должны удалить узловое образование в легком, обнаруженное во время планового обследования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Операцию проведет бригада торакальных хирургов под руководством профессора Стефано Маргариторы.

По данным пресс-службы Святого Престола, образование небольшое, четко локализовано и находится на очень ранней стадии. Врачам предстоит установить, является ли оно злокачественным.

Обновленную информацию о состоянии понтифика ожидают вечером. После операции Лев XIV, вероятно, останется в больнице примерно на неделю.

Все аудиенции папы до 20 октября отменены.