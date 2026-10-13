Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку рассматривать инвестиционные проекты в Лаосе, а также предложил возобновить программу обучения лаосских студентов в азербайджанских вузах. Об этом он сказал 13 октября на совместном с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом выступлении для прессы, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По словам Алиева, политические отношения двух стран успешно развиваются более 30 лет, однако нынешний уровень товарооборота не соответствует их возможностям и намерениям. Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество, а азербайджано-лаосский бизнес-форум в Баку должен стать одним из шагов в этом направлении.

«Если Лаос представит азербайджанским инвесторам конкретные проекты, то мы можем рассмотреть их с большим интересом», – заявил глава государства.

Он отметил, что Азербайджан наращивает инвестиции за рубежом, а реализуемые проекты позволяют создавать рабочие места и новые производственные площадки.

Отдельно Алиев предложил восстановить образовательные связи между странами. В советский период в Азербайджане получили образование более двух тысяч студентов из Лаоса. По словам президента, для возвращения этой практики уже предложен соответствующий стипендиальный механизм.

Еще одной темой переговоров стало разминирование. Сисулит рассказал Алиеву, что жители Лаоса продолжают погибать и получать ранения от мин спустя десятилетия после окончания войны в стране. Алиев, в свою очередь, сообщил, что на территориях Азербайджана, пострадавших от армянской оккупации, заложено более миллиона мин, а за последние пять-шесть лет от них погибли или получили тяжелые ранения свыше 400 азербайджанцев.

«Думаю, что и здесь может быть полезен обмен опытом, в то же время применение новых технологий и проведение тренингов в этой сфере также имеют огромное значение», – отметил глава государства.

Стороны также обсудили транспортную связность. По словам Алиева, Сисулит рассказал о проектах железнодорожного сообщения Лаоса с соседними странами, которые в перспективе позволят подключиться к Транскаспийскому транспортному маршруту.

Алиев заявил, что Азербайджан уже реализовал основные транспортно-логистические проекты и теперь сосредоточен на привлечении грузов с новых направлений и увеличении объемов перевозок. Он выразил надежду, что завершение инфраструктурных проектов в обеих странах позволит нарастить грузопоток.

Кроме того, президенты рассмотрели возможности сотрудничества в энергетике, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Алиев подчеркнул, что для достижения результатов необходимы конкретные шаги и политическая воля обеих сторон.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление, которое определяет основные направления будущего взаимодействия. Он также отметил развитие межпарламентских связей и сотрудничество правящих партий двух стран.

Сисулит прибыл в Азербайджан с первым официальным визитом президента Лаоса в истории двусторонних отношений. Алиев напомнил, что лаосский лидер посещал республику в 1980-х годах, однако нынешний визит стал первым на уровне главы государства. 15 октября Сисулит также планирует принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.