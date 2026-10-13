Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров 14 октября посетят Баку для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщили пресс-службы лидеров двух стран.

Саммит пройдет в рамках председательства Азербайджана в СВМДА. Участники обсудят укрепление доверия, обеспечение мира и безопасности в Азии, а также дальнейшее развитие организации.

«Будут рассмотрены перспективы практического взаимодействия в сферах транспортной взаимосвязанности, цифровизации, устойчивого экономического роста и других приоритетных направлениях», – говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Кроме того, участники обменяются мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки.

По итогам саммита планируется принять Бакинскую декларацию и пакет решений, направленных на повышение роли и эффективности СВМДА и укрепление сотрудничества в рамках организации.