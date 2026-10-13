Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в том, что он может стоять за возобновлением активности йеменских хуситов, которые пытаются поднять мировые цены на нефть перед выборами в США.

«Хуситы ведут себя очень плохо. Я думал, что они усвоили урок год назад, когда мы их до основания разбомбили, а потом, по их просьбе, прекратили атаки. Они долгое время молчали, но теперь снова вылезли на сцену, вероятно, по указанию Ирана», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента США, действия хуситов направлены на то, чтобы спровоцировать рост мировых цен на нефть накануне американских выборов. Трамп также подчеркнул, что уже одержал победу на выборах и не намерен забывать о действиях «Ансар Аллах».