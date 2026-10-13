Открытие мечети, которую возводят в азербайджанском Физули при поддержке Ашхабада, ожидается в конце 2026-го или начале 2027 года, сообщил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

Как передает Report, об этом дипломат заявил на мероприятии в Баку, посвященном 35-й годовщине независимости Туркменистана.

Эльясов также отметил установление побратимских отношений между городами Аркадаг и Физули. По его словам, совместные инициативы и крупные проекты укрепляют дружбу между двумя народами.

«В настоящее время реализуется еще один важный проект — строительство мечети в городе Физули. Церемонию открытия мечети планируется провести в конце текущего или начале следующего года», — подчеркнул посол.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и другие главы государств и правительств 7 октября приняли онлайн-участие в церемонии закладки фундамента мечети в Физули.