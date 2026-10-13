Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отстает от других регионов страны в подготовке к зиме, и потребовал ускорить работу над планами стойкости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

«Каждый киевлянин видит – Киев реально не подготовлен к зиме», – заявил Зеленский.

По его словам, уже в октябре ситуация в городе порой хуже, чем в предыдущие зимы с начала полномасштабной войны. Даже отдельные удары российских беспилотников «шахедов» приводят к отключениям электричества и воды.

«Что касается укрытий, школ, строительства защитных сооружений, работы транспорта, подготовки домов – Киев отстает от других наших регионов. Нужны решения и ускорение», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский сообщил, что беседовал во вторник с представителями городов