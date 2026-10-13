Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал решение Азербайджана о соблюдении требований к единой школьной форме, исключающих ношение хиджаба и других религиозных атрибутов, назвав его важным и мужественным шагом.

По словам Саакашвили, это решение направлено на укрепление Азербайджана как светского государства и пресечение влияния исламистов.

Бывший президент Грузии также обвинил Иран в активной радикальной исламизации проживающих в Грузии азербайджанцев. По его мнению, подобная деятельность представляет смертельную угрозу государственности и территориальной целостности Грузии.

Саакашвили подчеркнул, что местные исламисты представляют опасность как для Грузии, так и для Азербайджана и всего региона.