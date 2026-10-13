США и Европа готовят совместный мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта из четырех пунктов, сообщает журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

«Нам нужно сделать проблему и ее решение масштабнее, чтобы помочь обеим сторонам увидеть, какой будет послевоенная ситуация, а затем пойти на уступки», — объяснил лежащий в основе готовящегося предложения принцип собеседник WP.

По его данным, мирный план включает четыре базовых компонента:

гарантии безопасности Украины. США и европейские страны должны будут взять на себя обязательство оказать Украине военную помощь в случае возобновления боевых действий со стороны России. По словам американского чиновника, такой механизм будет аналогичен пятой статье устава НАТО о коллективной обороне. Он добавил, что также этот пункт предполагает переговоры Москвы о соглашении по безопасности с Европой;

инвестиции в восстановление и развитие Украины после окончания войны. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock намерены разработать механизм финансирования восстановления разрушенных территорий, поддержки семей погибших и раненых военнослужащих, а также украинской экономики. Участники переговоров запросили у Киева смету расходов, а также гарантии, что средства не будут «потрачены впустую»;

экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения. Один из рассматриваемых вариантов предполагает создание трубопровода для поставок российских нефти и газа в Европу, прибыль от которого будут делить Россия и Украина. По оценке американского чиновника, это позволит значительно снизить стоимость энергоресурсов для европейских стран, а России обеспечит долгосрочный доступ к европейскому энергетическому рынку. Кроме того, соглашение должно определить порядок и сроки отмены действующих экономических санкций против Москвы;

заморозка конфликта по текущей линии боевого соприкосновения. Россия должна будет согласиться на прекращение огня по существующей линии фронта, сохранив контроль над занимаемыми территориями, включая подконтрольную ей часть Донбасса.

WP отмечает, что хотя страны Европы не были довольны соглашением США и РФ по дизелю, но по-видимому, они хотят продолжать дипломатический процесс под руководством спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.