Суд в США приговорил 63-летнего Дуэйна Дэвиса, признанного виновным в организации убийства рэпера Тупака Шакура, к пожизненному заключению с возможностью претендовать на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 40 лет, сообщает CNN.

Приговор огласила 13 октября судья Карли Кирни. При рассмотрении вопроса об УДО суд учтет 731 день, который Дэвис уже провел под стражей. Однако даже по истечении установленного срока его освобождение не гарантировано.

По версии обвинения, Дэвис организовал нападение на Шакура в 1996 году из-за конфликта между окружением рэпера и племянником Дэвиса Орландо Андерсоном. Сам Дэвис, которого следствие связывало с преступной группировкой Southside Compton Crips, не обвинялся в том, что лично стрелял в музыканта.

Шакур получил огнестрельные ранения, находясь в автомобиле с продюсером Мэрионом Найтом. Рэпер умер шесть дней спустя, ему было 25 лет.

Расследование убийства продолжалось почти три десятилетия. Важную роль в деле сыграли собственные рассказы Дэвиса о его причастности к преступлению: он делился ими в интервью, документальных фильмах и подкастах. В 2019 году он также выпустил мемуары со своей версией произошедшего.

Дэвис стал единственным человеком, которому предъявили обвинение в убийстве Тупака Шакура.