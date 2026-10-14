США и Израиль готовятся к возможному возобновлению масштабных ударов по Ирану, несмотря на заявления Дональда Трампа о паузе до промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным портала, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе «обсуждали возможность начала новой масштабной операции против Ирана до выборов в США и Израиле». Речь шла о периоде до парламентских выборов в Израиле 27 октября и промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября.

Как отмечает издание, разговор состоялся до того, как 8 октября Трамп заявил, что США не будут наносить удары по Ирану до выборов в Конгресс. При этом американские и израильские военные сохраняют боевую готовность и завершают подготовку к операции на случай, если президент изменит решение.

По сведениям Axios, Трамп и Нетаньяху рассматривали вариант совместной операции с ударами по военным и ядерным объектам Ирана.

«Президент сказал: «Ну, Биби (Биньямин – ред.), готовься». Но никаких обязательств нет. «Готовься» может означать что угодно: сейчас, позже или никогда», — рассказал чиновник.

В американской администрации за возобновление масштабной военной кампании выступают глава Пентагона Пит Хегсет и руководство Центрального командования ВС США. Большинство других советников Трампа, напротив, считают, что Вашингтону следует продолжать оказывать на Тегеран экономическое и иное давление.