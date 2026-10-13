Великобритания готова принять жесткие меры в ответ на дальнейшие попытки Аргентины оспорить ее контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, заявила заместитель министра иностранных дел Великобритании Ума Кумаран.

«В последние недели мы стали свидетелями подстрекательских высказываний президента Аргентины Хавьера Миллея на Генеральной Ассамблее ООН и все более агрессивных публичных заявлений министра иностранных дел Аргентины… Соединенное Королевство подготовит дополнительные меры, если такая ситуация сохранится. Они будут законными. Они будут соразмерными и, позвольте мне заверить вас, они будут жесткими», – сказала Кумаран.

Она подчеркнула, что Лондон намерен защищать право жителей островов на разработку природных ресурсов и будет оперативно реагировать на любые попытки Аргентины оказать давление на компании, работающие в этом районе.

«Мы будем решительно и оперативно реагировать на угрозы Аргентины применить меры, выходящие за рамки ее юрисдикции, которые направлены на запугивание бизнеса», – добавила замглавы МИД, призвав международных партнеров поддержать позицию Великобритании.

Кумаран также заявила, что Лондон намерен отстаивать свою позицию в арбитражном разбирательстве в трибунале.

Во вторник Аргентина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять меры, чтобы не допустить добычу британскими компаниями нефти на шельфе Фолклендских островов.