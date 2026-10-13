Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия сохранит военный контроль над Западным берегом реки Иордан и не позволит жителям вернуться в бывший лагерь беженцев Тулькарм.

«Это не жители, это террористы. Контролировать эту территорию и оставаться на ней будет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ – ред.). К западу от Иордана не будет арабской армии – здесь будет ЦАХАЛ», – заявил Нетаньяху.

Он также предупредил противников Израиля, что армия готова к любому развитию событий, включая то, что он назвал «разворотом стволов».

Кроме того, израильский премьер сообщил о продолжении строительства поселений и ферм в районе линии разграничения.